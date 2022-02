Stany Crets beleeft “bitse encounter” in Colruyt-winkel: “Ik heb verder gezwegen, want mijn dochter was erbij”

Acteur Stany Crets heeft een naar eigen zeggen “bitse encounter” beleefd in een Colruyt-winkel, waar een medewerker weigerde om zijn boodschappen in te laden in de boodschappentas van een andere winkel.

“Ik heb twee zakken bij in de Colruyt”, schrijft Crets op Twitter. “Eén hangtas van de Colruyt en een andere. Kassier: Ik mag alleen inpakken in die van de Colruyt. Ik vraag: Waarom precies? Hij antwoordt : Corona. Ik heb verder gezwegen, want mijn dochter was erbij. Ik ben nog steeds keihard in de war.” Later klinkt het: “Is er een policy waarvan we geen weet hebben, of werken de verschillende filialen met andere regels?”

Wij legden de vraag van Crets voor aan Colruyt. “We vinden het belangrijk dat onze klanten vlot en veilig hun boodschappen kunnen doen, én dat onze collega’s in de winkels veilig kunnen werken”, antwoordt woordvoerder Eva Biltereyst. “We merken dat klanten vaak willen helpen bij het overzetten van de boodschappen aan de kassa, en dan wordt het moeilijker om de sociale afstand te bewaren. Daarom beslisten we dat we de boodschappen van onze klanten inladen in de volgende dragers: stevige bakken en plooiboxen, kartonnen dozen, stevige zakken die zelfstandig open blijven staan, en de nieuwe Colruyt-hangtas. De nieuwe hangtas is trouwens te verkrijgen in alle Colruyt-winkels, net als onze plooiboxen en kartonnen dozen.”