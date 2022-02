WHO: “Europa heeft ‘staakt-het-vuren’ met coronavirus bereikt”

Dankzij de opgebouwde immuniteit door de hoge vaccinatiegraad en de minder ziekmakende omikronvariant heeft Europa een “staakt-het-vuren” bereikt met het coronavirus. Dat heeft Hans Kluge, regionaal directeur van WHO Europa, donderdag gezegd op een persconferentie. Hij voegde eraan toe dat, als de situatie zo blijft, het einde van de pandemie in zicht komt.

Met het einde van de winter stilaan in zicht “moet deze periode van verhoogde bescherming gezien worden als een staakt-het-vuren op pad naar een duurzame vrede”, aldus Kluge.

Deze situatie kan alleen voortduren als de immuniteit op peil blijft door de vaccinatiecampagnes voort te zetten en nieuwe varianten van nabij op te volgen, voegde Kluge eraan toe. Hij riep de gezondheidsautoriteiten ook op om zeker de meest kwetsbaren te blijven beschermen.

In de Europese regio, waaronder de WHO enkele Centraal-Aziatische landen rekent, werden afgelopen week bijna twaalf miljoen infecties opgetekend. Dat is het hoogste cijfer sinds het begin van de coronapandemie.