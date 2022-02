Historische brug in Rotterdam wordt ontmanteld zodat superjacht van Jeff Bezos kan passeren

Bezos bestelde het luxejacht Y721 bij de Nederlandse scheepsbouwer Oceanco. Het schip is 127 meter lang, en met zijn 40 meter te hoog om onder de Koningshavenbrug door te kunnen varen. De stad Rotterdam heeft dan ook ingestemd met het verzoek van Bezos om die brug tijdelijk af te breken, op voorwaarde dat ’s werelds rijkste man de rekening zelf betaalt. De werken zouden waarschijnlijk deze zomer gebeuren, en enkele weken in beslag nemen.

Het plan is controversieel gezien de lange geschiedenis van de brug: het gaat om een nationaal monument dat tussen 2014 en 2017 nog uitvoerig gerenoveerd werd. Al die tijd was de brug buiten gebruik, maar de stad beloofde toen dat de brug niet meer opnieuw ontmanteld zou moeten worden. Dat Rotterdam nu terugkeert op die belofte, wordt volgens een woordvoerder verklaard door het feit dat de afbraak en wederopbouw jobs zou creëren. “Het is nu eenmaal de enige route naar de zee”, klinkt het.

De plannen kunnen ook op de nodige kritiek rekenen. Zo noemt fractievoorzitter Stephan Leewis van GroenLinks noemt het plan “een brug te ver”.