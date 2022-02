Nieuwe IS-leider gedood bij Amerikaanse aanval in Syrië

Het Amerikaanse leger heeft in de nacht van woensdag op donderdag tijdens een operatie in het noordwesten van Syrië Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, de nieuwe leider van Islamitische Staat (IS), uitgeschakeld. Dat heeft de Amerikaanse president Joe Biden donderdag bevestigd.

De VS-militairen voerden in het noordwesten van Syrië een operatie tegen terreurmilitie IS uit. De militairen landden per helikopter vlakbij vluchtelingenkampen in de plaats Atmé. De coalitie onder leiding van de Verenigde Staten bombardeerde ook doelwitten ten noorden van de regio Idlib.

Biden bevestigde dat de Amerikaanse militairen daarbij Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi uitgeschakeld hebben. Hij was de opvolger van terroristenleider Abu Bakr al-Baghdadi. Die vond in 2019 op een gelijkaardige manier de dood toen Amerikaanse troepen zijn schuilplaats bestormden in Syrië. IS had in dat land en buurland Irak een kalifaat uitgeroepen, maar dat hield slechts enkele jaren stand.

“Alle Amerikaanse soldaten zijn veilig”, aldus de Amerikaanse president. Hij spreekt later het Amerikaanse volk toe.

Bij de operatie zouden mogelijk ook burgerslachtoffers gevallen zijn, onder wie ook vrouwen en kinderen. Een bron bij het Witte Huis kon dat niet bevestigen.

© EPA-EFE

© EPA-EFE