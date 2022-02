Station Denderleeuw ontruimd en hinder voor treinverkeer na vondst obus

In het Oost-Vlaamse Denderleeuw is donderdagnamiddag een obus ontdekt bij werken in de omgeving van het station. Het station werd preventief ontruimd en het treinverkeer is stilgelegd, melden spoorwegmaatschappij NMBS en spoorwegnetbeheerder Infrabel.

Het springtuig werd rond 13.45 uur ontdekt bij graafwerken in de buurt van het station. Op vraag van de politie werd een veiligheidszone ingesteld, zegt woordvoerder Frédéric Petit van Infrabel.

Het station werd preventief ontruimd, zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols. “De treinen tussen Gent en Brussel rijden nu rechtstreeks en niet meer via Denderleeuw. We zullen bussen inleggen voor de reizigers in Denderleeuw en er komt een pendeldienst tussen Gent en Aalst.” Reizigers tussen Brussel en Zottegem, Oudenaarde, Aalst of Dendermonde worden aangeraden via Gent-Sint-Pieters te gaan.

De ontmijningsdienst van het leger DOVO zal ter plaatse komen om de obus te ontmantelen.