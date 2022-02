Marc Brys over de nieuwe spits die er niet kwam bij OH Leuven: “Wil niet zeggen dat er slecht gewerkt is”

De wintermercato is op een stevige sisser uitgedraaid bij OH Leuven. De langverwachte nieuwe spits kwam er niet. Marc Brys is ontgoocheld, maar begripvol voor zijn bestuur. “Ik moet daar tolerantie voor hebben”, klinkt het. Zaterdag spelen de Leuvenaars in Oostende een belangrijke wedstrijd in de kelder van het klassement.

“Natuurlijk ben ik ontgoocheld”, zegt Marc Brys over de wintermercato. De OHL-coach liep al van begin december te benadrukken dat er een nieuwe spits nodig was, maar die kwam er niet. “Ik ben niet de enige die ontgoocheld is. Dat gevoel leeft in de hele club. Er is een heel team dat aan de ploeg bouwt, en dat er geen versterking is gekomen, wil niet zeggen dat er slecht gewerkt is. Er is keihard gewerkt. Zelf ben ik niet met het financiële bezig, maar anderen wel, en ik moet daar tolerantie voor hebben. Een onmiddellijk inzetbare spits bleek op dit moment te duur.”

Er is ook positief nieuws, want de kern van OHL is opnieuw veel vollediger dan de halve groep waarmee Brys vorige week naar Zulte Waregem moest trekken. Mousa Tamari en Sofian Chakla zijn terug na interlandverplichtingen. “Sofian heeft op training meteen een paar stevige tackles gedaan”, aldus de OHL-coach. “Die brengt de groep wel iets bij.” Later vandaag keert ook reservedoelman Rafael Romo nog terug na interlandverplichtingen voor Venezuela. Mathieu Maertens en Siebe Schrijvers keren terug uit schorsing.

Brys rekent de komende weken, te beginnen zaterdagavond in Oostende, vooral op het karakter van zijn spelers. “Ik wil niet aanmoedigen tot stampen, maar er moet wel gevochten worden”, zegt hij. “Grinta en passie van de eerste tot laatste minuut, dat hebben we nodig. Mooi voetbal brengen is in onze situatie niet aan de orde.” OHL is vijftiende, met evenveel punten als nummer dertien KV Oostende. De Leuvenaars hebben wel een wedstrijd minder gespeeld.