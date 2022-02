Gareth Bale dient ‘haters’ van antwoord nadat (vertekend) beeld van verzwakte beenspieren viraal gaat op sociale media

Op sociale media maakt een ‘fan’ de vergelijking tussen twee beelden van Gareth Bale op training met Real Madrid. Het ene beeld is zes maanden oud, het andere beeld is recent. We moeten toegeven dat het er op de foto inderdaad uitziet alsof Bale heel wat beenspieren verloren heeft. “Wanneer heeft Bale zoveel spiermassa verloren? Zes maanden verschil”, klinkt het op Twitter.

Daar moest Bale zelf eens goed om lachen. Op zijn Instagramprofiel plaatste de ploegmaat van Eden Hazard en Thibaut Courtois een ander beeld van dezelfde training. Met een pijl naar zijn dijbeen - dat er op deze foto inderdaad een stuk gespierder uitziet - legde hij de ‘haters’ het zwijgen op.

Nog veel meer dan Eden Hazard is Gareth Bale dit seizoen op de sukkel bij Real Madrid. De Welshman stond in het seizoen 2021-2022 nog maar drie keer op het veld en sukkelde van de ene blessure in de andere: eerst de knie, dan de kuit, dan het coronavirus en nu rugproblemen. Het houdt niet op. De marktwaarde van Bale, die in 2013 nog voor ruim 100 miljoen euro de overstap maakte van Tottenham naar De Koninklijke, is intussen gekelderd tot vijf miljoen euro.