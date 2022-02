Belgische TikTokker Luca kreeg vijf messteken toen hij mama beschermde: “Ex-partner zou haar bij de keel hebben gegrepen”

Luca, de TikTok-ster die woensdag om het leven werd gebracht in Jupille, kreeg vijf messteken. Dat heeft de substituut van de procureur des Konings van Luik, Renaud Xhonneux, donderdag gemeld.

De TikTokker met 1,7 miljoen volgers was woensdagnamiddag naar zijn moeder gegaan om haar hulp te bieden. Ze werd bedreigd door haar ex-partner, die klaarblijkelijk de liefdesbreuk niet kon verkroppen. De verdachte van de steekpartij was kort voordien aangekomen bij de moeder. Hij had ermee gedreigd haar te doden en daarna zichzelf van het leven te beroven, aldus Xhonneux.

“Mevrouw maakt melding van wurging, hij zou haar bij de keel hebben gegrepen”, aldus de woordvoerder van het parket van Luik. De vrouw zou daarbij een tijdje het bewustzijn verloren hebben en bracht zichzelf daarna in veiligheid bij haar zus, die in dezelfde straat woont. Die verwittigde Luca, die tevergeefs zijn moeder probeerde te bereiken en dan maar ter plaatse kwam.

Aan de woning van de moeder kwam hij de verdachte tegen, die in 2013 al voor de rechter moest verschijnen voor geweld tegen zijn ex-partner. De man diende Luca vijf messteken toe, waarvan vier in zijn borstkas. De jongeman overleed snel aan zijn verwondingen, ondanks de tussenkomst van de hulpdiensten.

De verdachte sloeg op de vlucht, maar gaf zichzelf woensdagavond aan. Hij werd van zijn vrijheid beroofd en er werd een onderzoek geopend voor doodslag en poging tot doodslag. Hij verschijnt donderdag voor de onderzoeksrechter.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.