Aandeel moederbedrijf Facebook duikt 25 procent lager

Het aandeel van Meta, de moedermaatschappij van Facebook en Instagram, is donderdag op Wall Street 25 procent lager geopend. Het bedrijf van Mark Zuckerberg is zo in één klap bijna 200 miljard dollar minder waard. Het is in dollars de grootste waardedaling ooit op één dag in de Amerikaanse beursgeschiedenis, meldt financieel persbureau Bloomberg.