Studie waarschuwt dat kernuitstap voor hogere prijzen en black-outs gaat zorgen, maar rapport neergesabeld

Als de kernuitstap in 2025 er komt, verhoogt de kans op black-outs en verhoogde energieprijzen aanzienlijk. Dat blijkt uit een nieuwe studie van drie onderzoekers van de UAntwerpen. En dan hielden ze nog niet eens rekening met de stijgende vraag naar energie die er de komende jaren zit aan te komen. “Dat zou onze conclusies alleen maar versterken”, klinkt het. Maar Elia, die verantwoordelijk is voor de energiebevoorrading in het land, sabelt de studie neer. Ook energie-expert Bram Claeys is vernietigend. “Dit is geen ernstige analyse.”