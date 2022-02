Groot-Brittannië keurt vaccin van Novavax goed

Groot-Brittannië heeft Nuvaxovid, het vaccin van het Amerikaanse Novavax, goedgekeurd. Het is het vijfde vaccin tegen het coronavirus dat daar gebruikt wordt. Dat heeft de Britse regering donderdag aangekondigd.

Het Verenigd Koninkrijk is zwaar getroffen door het coronavirus. Daar worden al de vaccins van AstraZeneca, Pfizer, Moderna en Janssen (Johnson & Johnson) toegediend.

Het Nuvaxovid-vaccin kreeg in december 2021 groen licht van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Het was daarmee het vijfde vaccin dat in Europa groen licht kreeg.

De goedkeuring donderdag voor het vaccin geldt alleen voor Groot-Brittannië. Het vaccin had, door de goedkeuring van het EMA, al groen licht gekregen voor Noord-Ierland.

In Groot-Brittannië is het vaccin bestemd voor mensen ouder dan 18 jaar die nog geen eerste dosis hebben gekregen. Meer dan 84 procent van de Britse bevolking ouder dan 12 jaar heeft al een tweede dosis gekregen.

Nuvaxovid s een zogenaamd eiwitvaccin dat anders werkt dan de mRNA-vaccins van Pfizer en Moderna. Het bevat kleine deeltjes die het coronavirus spike-eiwit nabootsen, waartegen het lichaam antilichamen aanmaakt. Het basisvaccinatieschema met Nuvaxovid bestaat uit twee doses, die met een interval van ten minste drie weken worden toegediend.