Vreg houdt vast aan capaciteitstarief

Voor de Vlaamse energieregulator Vreg is het capaciteitstarief een “noodzakelijke en logische stap”. Dat zegt de regulator in reactie op een studie van de Universiteit Gent naar de impact van het tarief. Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) stuurt echter aan op uitstel.

Het capaciteitstarief dat energieregulator Vreg wil invoeren, berekent de kosten voor het gebruik van het elektriciteitsnet op een andere manier. De nettarieven zouden in de toekomst niet meer volledig berekend worden op basis van de afgenomen hoeveelheid elektriciteit, maar wel grotendeels op basis van het piekverbruik, waardoor het interessanter wordt om stroomverbruik te spreiden. Het nieuwe tarief zou in januari 2022 ingaan, maar is al uitgesteld tot 1 juli.

LEES OOK. Vlaamse regering onderzoekt of energiefactuur toch nog wat lager kan, maar daarvoor moet ze wel dure belofte uit het verleden breken

Maar uit een studie van de Universiteit Gent blijkt nu dat het nieuwe tarief een derde van de gezinnen, vooral kleine gebruikers, zou kunnen opzadelen met een factuur die op jaarbasis tot 100 euro hoger ligt. In het Vlaams Parlement is er geen enkele partij die de invoering van het capaciteitstarief nog openlijk en volmondig steunt. Minister Demir stuurt aan op nieuw uitstel. “Dat vooral de kleinere huishoudens, de mensen die weinig verbruiken, meer zouden moeten betalen is onbegrijpelijk. Vandaar dat ik voorstander ben om samen met dit voltallige parlement aan de Vreg te zeggen dat dit een no-go, een ‘no pasaran’ is en dat we dit best even uitstellen”, aldus Demir deze week in het Vlaams parlement.

In een reactie zegt de Vreg de studie te verwelkomen. De studie bevestigt dat “het capaciteitstarief een noodzakelijke en logische stap is met het oog op de energietransitie”, klink het. Het zorgt ervoor dat de nettarieven op termijn voor iedereen betaalbaar blijven. En de studie bevestigt dat de invoering van het tarief in lijn ligt met de Vlaamse beleidsdoelstellingen, argumenteert de regulator.

LEES OOK. Straks verschijnt op je energiefactuur ook een ‘capaciteitstarief’: dit verandert er voor jou

De invoering wordt dan ook volop voorbereid. “De beslissing over de invoering van het capaciteitstarief is dan ook het resultaat van een uitgebreid traject met inbreng van alle belanghebbenden. Wij namen die beslissing in augustus 2020 na een 4-jarig proces van besprekingen, consultaties en studies. Sindsdien bereiden de marktspelers de implementatie volop voor.”

De Vreg werkt wel aan een update van de impact, op basis van nieuwe goedgekeurde tarieven, die beduidend lager liggen.