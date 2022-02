Sven Kums meet de schade op na jammerlijke nederlaag van AA Gent: “Darko Lemajic zat in zak en as”

Bestond er een pil voor the morning after in het voetbal, AA Gent haalde ze in huis. Sven Kums heeft amper geslapen. Wegens zijn driejarige dochter Juliette die al voor zeven uur besloot te ontwaken. En door de bekermatch tegen Club Brugge waar de Buffalo’s het weer vergaten af te maken. Zondag wacht de landskampioen opnieuw. “Maar waarom zouden we ze niet opnieuw kunnen domineren?”, zegt de 33-jarige middenvelder.