Ingezet voor humanitaire missie, meegesleurd in geheime oorlog: oud-para’s vragen erkenning

Ze waren als achttienjarige para’s uitgezonden om de rust te handhaven, maar raakten op nieuwjaarsdag 1961 verzeild in een geheime oorlogsmissie. Ze lagen uren onder vuur, 200 Congolese soldaten werden voor hun ogen afgeslacht. Maar de Belgische staat erkende nooit hun werk. Nu gaan Frans Haegemans (79) en Paul Dullers (80) op zoek naar hun strijdmakkers van toen, om samen alsnog om die erkenning te vragen. “Het is een zwarte pagina in de Belgische geschiedenis. En daar zwijgt men liever over.”