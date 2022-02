“Hebben jullie lachgas gesnoven? Jullie lachen mensen in hun gezicht uit”: felle kritiek op energieakkoord in de Kamer

Het akkoord om de energiefactuur te verlagen, is een eerste stap, maar er moet duidelijk nog meer gebeuren. Het is niet de oppositie die het donderdag in de Kamer verklaarde, maar verschillende parlementsleden van de meerderheid. Het is duidelijk dat Vooruit, CD&V, Groen en PS niet staan te juichen met de deal. Volgens premier Alexander De Croo is het wel degelijk een tastbare oplossing voor veel mensen.