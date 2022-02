Wat stelt Islamitische Staat nog voor nu hun leider gedood werd tijdens Amerikaanse antiterreuroperatie?

Bijna drie jaar na de val van het kalifaat en de dood van stichter Abu Bakr al-Baghdadi heeft terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) een nieuwe klap gekregen. In de nacht van woensdag op donderdag werd de opvolger van Al-Baghdadi, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, gedood tijdens een Amerikaanse antiterreuroperatie in Syrië. Betekent dit nu het einde van IS? Of moeten we net meer aanslagen vrezen?