Op Xi kan oude kameraad Poetin altijd rekenen: topontmoeting moet banden weer aanhalen

Bij de opening van de Olympische Winterspelen vandaag zullen de ogen van de wereld niet alleen gericht zijn op de atleten. Ook president Xi en zijn Russische collega Vladimir Poetin zullen de show stelen. De twee kunnen het namelijk uitstekend met elkaar vinden. Peking sprak begrip uit voor de houding van Moskou in Oekraïne en als Poetin door sancties in de knoei komt, is Xi altijd bereid “een oude vriend” te helpen. Al zal Xi hem toch een grootschalige invasie uit het hoofd praten, want die zou de aandacht van de Winterspelen kunnen wegleiden.