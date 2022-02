12-jarige jongen zwaargewond na aanrijding bij het oversteken in Ordingen

Donderdagavond omstreeks 19.30 uur is een 12-jarige jongen zwaargewond geraakt na een aanrijding door een auto op de Tongersesteenweg in Ordingen. Hij werd met levensgevaarlijke verwondingen afgevoerd.

De feiten gebeurde op de Tongersesteenweg in Ordingen. De jongen was even verderop in de nachtwinkel drank gaan halen en wandelde naar huis. Bij het oversteken van de weg werd hij aangereden door een auto. Hij kwam liefst 50 meter verder langs de weg terecht. De jongen werd zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht. Zijn verwondingen zouden levensbedreigend zijn. De bestuurder blies negatief. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de exacte omstandigheden van ongeval vast te stellen. De weg werd een tijdlang afgesloten voor alle verkeer.

© Jozef Croughs

(jcr)