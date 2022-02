Het parket in Limburg onderzoekt een zaak van mogelijk misbruik van naaktmodel Helena C. (22) uit Asse. Een fotograaf beloofde de jonge vrouw een fotoshoot in het blootblad Playboy op voorwaarde dat ze seks met hem zou hebben. “Er was seks maar de shoot is er nooit gekomen”, getuigt het model. De fotograaf ontkent de aantijgingen met grote stelligheid.