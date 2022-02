Scholen verzuipen in de torenhoge energiefacturen. De kosten nemen zo’n grote hap uit het totale werkingsbudget dat directeurs zelfs moeten besparen op broodnodig didactisch materiaal. Het katholiek onderwijs raamt de meerkosten voor z’n scholen over twee jaar op 45 miljoen euro. “De energiefactuur is een bedreiging voor de onderwijskwaliteit”, zegt topman Lieven Boeve.