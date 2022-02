Reddingswerkers zijn sinds dinsdag in de weer om Rayan (5) uit een 60 meter diepe waterput te bevrijden. Door de val is hij erg verzwakt, maar via buisjes kon hij al enkele slokken water drinken en iets eten. Met graafmachines kwamen de redders gisteravond tot op vijf meter van de jongen. Het laatste stuk moesten ze met de hand graven, omdat instortingsgevaar dreigde.