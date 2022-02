‘Koalatest’: meer dan één op zeven kleuters krijgt taalondersteuning

Van alle kindjes in de derde kleuterklas heeft 11 procent extra taalondersteuning nodig en 4 procent intensieve begeleiding. Dat blijkt uit de resultaten van de taalscreening die dit schooljaar voor het eerst is afgenomen. Via die zogenaamde Koalatest moeten de kleuters via opdrachtjes bewijzen dat ze het Nederlands voldoende onder de knie hebben.

Het hoeft niet te verwonderen dat de taalachterstand in de grote steden groter is. In Brussel heeft 1 op 3 extra taalsteun nodig, in Antwerpen 28 procent en in Gent 21 procent. Het is nu de bedoeling dat scholen die kinderen bijspijkeren. Als de achterstand te groot is op het einde van het schooljaar, dan kan de klassenraad adviseren de overstap naar de lagere school uit te stellen. Leggen ouders dat advies naast zich neer, dan moet het kind verplicht een taaltraject afleggen. “Dankzij de Taalscreening weten we precies welke kinderen nog hoeveel ondersteuning nodig hebben, zodat ook zij met gelijke kansen aan de lagere school kunnen starten”, zegt onderwijsminister Ben Weyts (N-VA). (jvde)