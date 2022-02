Politie en parket onderzoeken verdacht overlijden in Waregem: Man zou bejaarde echtgenote gedood hebben

De politie en het parket in Waregem zijn een moordonderzoek gestart. In de Churchilllaan in Waregem zou een vrouw in verdachte omstandigheden om het leven gekomen zijn. Politie en parket geven geen verdere info, maar volgens Het Laatste Nieuws heeft een 92-jarige man zijn echtgenote van 87 met geweld om het leven gebracht.

De feiten zouden zich donderdagvoormiddag al afgespeeld hebben, maar wat er precies gebeurde in de woning in de Churchilllaan in Waregem blijft voorlopig onduidelijk. Zeker is dat er een moordonderzoek opgestart is, zo werd door parket en politie bevestigd.

In de woning zou het levenloze lichaam aangetroffen zijn van een bejaarde vrouw. Ze zou met geweld om het leven gebracht zijn. Volgens Het Laatste Nieuws zou haar 92-jarige echtgenoot opgepakt zijn op verdenking van de moord op zijn echtgenote.

De woordvoerder van het parket van Kortrijk bevestigt dat ze een moordonderzoek gestart zijn. Meer informatie kunnen ze niet geven over een lopende zaak.