Belgische vermist in Peru. “We maken ons zorgen”

De Brusselse Natacha de Crombrugghe die op reis is in het Zuid-Amerikaanse Peru is al tien dagen vermist. Ze zou de Colcakloof bezoeken, maar liet sindsdien niet meer van zich horen. Op sociale media is nu een opsporingsbericht verstuurd.

“Hallo allemaal, ik doe een beroep op mijn vrienden en vrienden van vrienden die momenteel in Peru zijn. We hebben sinds 23 januari geen nieuws meer van Natacha de Crombrugghe en we maken ons grote zorgen. Ze zou Colcakloof bezoeken maar sindsdien hoorden geen nieuws meer. Als iemand haar sinds 23 januari heeft gezien, laat dit dan aan haar vader Eric weten”, staat te lezen op de post die op enkele uren tijd al vele duizenden keren werd gedeeld.

Papa Eric de Crombrugghe reageert bij de Waalse krant Sudinfo. “We maken ons als ouders zorgen, maar we blijven hoopvol. We hebben contact met het consulaat in Lima. De hele machine draait.” Buitenlandse Zaken is ook op de hoogte.