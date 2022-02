Verrassing: Real Madrid sneuvelt in kwartfinales Copa del Rey

In de kwartfinales ging de Koninklijke met het kleinste verschil (1-0) onderuit op bezoek bij Athletic Bilbao, de verliezende Bekerfinalist van vorig seizoen. De ingevallen Alex Berenguer scoorde in de laatste minuut van de reguliere speeltijd de enige treffer van de partij.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Bij de Madrilenen stond Thibaut Courtois de hele wedstrijd in doel, Eden Hazard kwam niet van de bank. In de achtste finales was hij vorige maand nochtans matchwinnaar met de winnende treffer tegen Elche.

Voor Real was het een dramatische avond in het Baskenland. Onderweg naar het stadion werd de spelersbus immers het doelwit van aanhangers van de thuisploeg. Het voertuig werd bekogeld met projectielen en er sneuvelde een zijruit.

Eerder op donderdag walste Betis over Real Sociedad richting de halve finales: 0-4. Woensdag wisten het verrassende Rayo Vallecano en Valencia zich reeds te plaatsen.