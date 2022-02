Spits Elie Youan vertelt over zijn last-minutetransfer naar KV Mechelen: “Na twee uur wachten op de luchthaven dacht ik dat het voorbij was”

Dertien minuten. Meer scheelde het niet of KV Mechelen had naast zijn broodnodige nieuwe spits gegrepen. De transfer (huur met aankoopoptie) van Elie Youan werd maandagavond pas officieel geregistreerd om 23u47. De apotheose van een dag vol spanning, stress en onverwachte wendingen voor de 22-jarige Fransman. “Om 12u kreeg ik het eerste telefoontje, om middernacht was ik speler van KV Mechelen”.