Shinji Kagawa (32), de Japanse ex-ster van Dortmund en Man United, is komend weekend speelgerechtigd voor … STVV.“Of ik ooit gedacht had om in België aan de slag te gaan? Nee, nooit”, lachte Kagawa woensdag op zijn tweede werkdag in Sint-Truiden. “Maar deze club wilde me zo graag. Het voelt ook erg Japans.”