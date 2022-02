Baas van Spotify na heisa en vertrekkende artiesten: “We staan niet achter uitspraken van Joe Rogan in podcast”

Spotify-oprichter Daniel Ek heeft zijn werknemers verteld dat zijn bedrijf niet achter elke uitspraak staat die de Amerikaanse comedian Joe Rogan in zijn podcast The Joe Rogan Experience doet. “Dat is absoluut niet het geval”, aldus Ek in een verklaring. De muziekstreamingdienst ligt momenteel onder vuur omdat Rogan in zijn podcast regelmatig onwaarheden over het coronavirus en vaccinaties zou verspreiden.

De podcast van Rogan is exclusief op Spotify te beluisteren en trekt gemiddeld 11 miljoen luisteraars per aflevering, waarmee het wereldwijd de best beluisterde podcast is. In zijn verklaring vertelt Ek zijn werknemers dat exclusieve deals zoals die met Rogan van cruciaal belang zijn voor de bedrijfsvoering.

Hij vindt de podcast “soms aanstootgevend”, maar benadrukt dat hij Spotify niet als “uitgever” beschouwt als het gaat om de inhoud. “Ik begrijp dat het makkelijk is om te concluderen dat Spotify achter alle uitspraken en meningen staat die in de podcast worden verteld, maar dat is absoluut niet zo”, aldus Ek.

Eerder kondigde Spotify aan luisteraars van podcasts over Covid-19 te gaan “begeleiden naar meer informatie” over de pandemie. De streamingdienst zal daarvoor een speciale Covid-19-hub creëren die wordt toegevoegd aan elke podcast die een discussie over het virus bevat. Luisteraars worden dan doorverwezen naar “met data gestaafde feiten, zoals gedeeld door wetenschappers, artsen, academici en gezondheidsautoriteiten over de hele wereld, evenals links naar betrouwbare bronnen”.