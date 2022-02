Lachende Bale zorgt voor ophef in Madrid, maar dat Hazard ook op de bank zat was eigenlijk nog opvallender

LEES OOK. Verrassing: Real Madrid sneuvelt in kwartfinales Copa del Rey

Op sociale media circuleren beelden van Gareth Bale die lachend toekijkt hoe ploegmaat Eden Hazard na zijn opwarming ook opnieuw op de bank moet plaatsnemen. De Welshman kon zijn lach niet bedwingen. In Spanje werd die actie gezien als gebrek aan betrokkenheid en ongepast.

Het ging Real Madrid donderdagavond niet voor de wind tegen Athletic Bilbao. De Koninklijke ging in de kwartfinale van de beker met 1-0 de boot in. Doelpuntenmaker en speerpunt Karim Benzema ontbrak, maar het ontbrak Real Madrid ook gewoon aan creativiteit en kansen.

Opvallend: flankspelers Rodrygo en Vinicius Junior stonden meteen in de basis bij Real Madrid, terwijl het tweetal in de nacht van 1 op 2 februari nog een interland speelde in Brazilië. Het vertrouwen in Hazard en Bale lijkt volledig weg te zijn bij coach Ancelotti.

Hoe dan ook was het een dramatische avond voor Real, want voor de wedstrijd al werd de spelersbus bekogeld door supporters van de tegenpartij. De uitschakeling in de Copa del Rey kwam daar dan nog eens bij. Een avond om snel te vergeten voor Los Blancos.

