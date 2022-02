Kapellen

Hilde Joossens (57) heeft er een horrorjaar opzitten. Toen ze in 2021 een huis in Kapellen kocht, werd ze door haar bouwaannemer bedrogen, waardoor ze zo’n 40.000 euro verloor. Hoewel Hilde alles achter zich wil laten, probeert ze haar stem te laten gelden voor anderen die in hetzelfde schuitje hebben gezeten.