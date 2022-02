Exact tien jaar geleden was de koudste dag van de eeuw: “Het was uitzonderlijk koud, zelfs voor de Belgische winter”

Afgelaste evenementen, vijf centimeter sneeuw en schaatsen op de Kalmthoutse Heide: exact tien jaar geleden was de koudste dag van de eeuw. Op 4 februari 2012 sprak men over een temperatuur van -15°C. Vandaag staat die teller op 10°C, dat is 25 graden warmer dan tien jaar terug. Kunnen we dit jaar nog winterse temperaturen verwachten?