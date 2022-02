Postkaartje uit Egypte komt na 33 jaar aan op juiste adres in Schoten

Een kaartje krijgen is altijd fijn, maar het kaartje dat Sabine Floren uit Schoten deze week in haar brievenbus vond, deed haar toch even schrikken. Het was namelijk twintig jaar geleden opgestuurd door haar overleden tante Lisa vanop vakantie in Egypte. Het kaartje zou in 1989 verstuurd zijn en heeft blijkbaar vreemde omzwervingen gemaakt.