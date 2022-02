Voka: “Pak leerachterstand aan met langere schooldagen of kortere zomervakantie”

Pak de leerachterstand aan door extra lesuren te creëren. Dat kan onder meer door de schooldag langer te maken, de zomervakantie tijdelijk in te korten of zomerscholen structureel te organiseren. Dat stelt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder Voka, voor. “Het leerverlies van vandaag, betekent het productiviteits- en welvaartsverlies van morgen”, waarschuwt hij in een opiniestuk gepubliceerd in Knack.

Ooit was Vlaanderen wereldtop, maar die tijden liggen al twintig jaar achter ons, hekelt Maertens. “Ons onderwijs kost steeds meer geld, en toch daalt de kwaliteit.” En daar komt nu ook de corona-achterstand bij.

“Nu we eindelijk de te strenge quarantaineregels laten varen, is er beterschap op komst. Maar de opgestapelde leerachterstand maken we niet zomaar weer goed”, zegt de Voka-topman. “Als we deze schoolse achterstand niet aanpakken, zal de coronageneratie de gevolgen dragen in hun verdere schoolloopbaan en ook in hun professionele carrière. Onze Vlaamse economie moet het hebben van goedgeschoolde medewerkers. Investeren in onze jongeren is investeren in onze toekomstige welvaart.”

Lange termijn

De echte effecten van de drie coronaschooljaren zullen zich op lange termijn laten voelen, klinkt het nog. “Het leerverlies van vandaag, betekent het productiviteits- en welvaartsverlies van morgen. En het verlies aan groei is niet het enige effect. De getroffen kinderen zullen in hun latere professionele loopbaan gemiddeld gesproken minder verdienen en een hogere kans op werkloosheid kennen.”

De oplossing is volgen Maertens nochtans simpel: haal de lesuren die leerlingen hebben gemist in met extra lesuren. Hij denkt aan langere schooldagen, een tijdelijke inkorting van de zomervakantie of de structurele verankering van zomerscholen. Hij erkent dat die voorstellen niet evident zijn. Maar “na een uitzonderlijke periode zijn uitzonderlijke maatregelen nodig”.

Beleid adviseren

Voka roept op om experten samen te brengen om het beleid hierin te adviseren. “Doe dat heel snel. Tegen de paasvakantie moet er een keuzelijst op tafel liggen zodat we voor de zomer van start kunnen gaan met een relanceplan voor ons onderwijs”, aldus Maertens nog. “Het rapport van de commissie beter onderwijs vormt een goede basis.”

“Elke werkgever schreeuwt nu al om nieuwe medewerkers. De krapte op de arbeidsmarkt zal niet verdwijnen. We hebben elke morzel talent nodig, willen we samen blijven groeien”, besluit hij.