Colruyt koopt belang in maaltijdbox-leverancier Smartmat

Colruyt Group heeft een belang van 41,36 procent genomen in Smartmat nv, een Belgisch bedrijf in de sector van maaltijdboxen (Foodbag en 15gram). Zo maakte de retailketen vrijdag voor beurs bekend. Financiële details werden niet meegedeeld. Colruyt wil met de overname “zijn klantgericht aanbod in de Belgische online voedingsmarkt verder uitbreiden”, klinkt het.

De rest van de aandelen zit bij de oprichters van Smartmat en bij Korys, de investeringsmaatschappij van de familie Colruyt die al een belang had in het e-commercebedrijf.

Smartmat is een Belgische speler, gespecialiseerd in de samenstelling en levering van maaltijdboxen onder de merknamen Foodbag en 15gram. Daarnaast lanceerde Smartmat vorige maand het concept Rayon: een online supermarkt met thuislevering in heel België. Colruyt Group en Smartmat werken sinds 2019 al samen: de “One Meal Box” van Foodbag is te koop bij de OKay-filialen en in een aantal Collect&Go afhaalpunten.