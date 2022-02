Octomum, wereldberoemd in de jaren 90, is overleden op 56-jarige leeftijd

Mandy Allwood is op haar 56ste overleden. De naam van die Britse vrouw zegt u wellicht weinig, maar in de jaren 90 was ze nochtans wereldberoemd. ‘Octomum’, werd ze toen genoemd, toen bleek dat ze zwanger was van maar liefst acht baby’s.

In 1996 maakte de wereld kennis met Mandy Allwood. De toen 31-jarige Britse was toen zwanger van acht baby’s en was daarmee de eerste Britse. De bevalling werd na amper 19 weken al ingezet en kende een vreselijke afloop: geen van de zes jongens en twee meisjes overleefde het. Ze sukkelde daarna in een negatieve spiraal van depressies en alcoholmisbruik en probeerde zich meermaals van het leven te beroven. Uiteindelijk kreeg ze met een andere man dan de vader van de acht kinderen nog drie kindjes. Maar echt goed is het mentaal nooit met haar gegaan, en al zeker niet toen enkele jaren geleden kanker bij haar werd vastgesteld.

Afgelopen week is ze op 56-jarige leeftijd overleden. “Ze leed al enige tijd aan kanker en werd net voor Kerstmis nog geopereerd, maar ze vertelde ons recent dat de kanker terug was”, zegt Mark Beard (58), een vriend van de vrouw, aan Britse media. “Ik weet niet om welke vorm van kanker het gaat.”

Beard was de barman in het café waar Allwood tweemaal per week iets kwam drinken. “Ze was wat excentriek en gek”, zegt hij. “Maar daarom hielden we van haar. Ze vertelde soms over wat haar overkomen was met die acht kinderen. Ze kreeg er vaak vragen over.”