Arno blikt vooruit op het einde: “Ik heb geen angst voor de dood”

Arno strijdt al een tijdje tegen kanker, maar le plus beau wil spelen en zal spelen. Dat doet hij in de AB en Kursaal Oostende, misschien voor de laatste keer. Michèle Cuvelier van Studio Brussel strikte de zanger voor een openhartig gesprek over zijn leven , met het motto Always look on the bright side of life, zijn zangcarrière en zijn dood. Arno blikt vooruit op zijn plannen als het einde komt, zonder te ver vooruit te kijken want daar doet hij niet aan mee. “Op mijn begrafenis moeten ze Like a Rolling Stone draaien”, klinkt het. “En mijn assen in de zee voor Oostende. Dat wil ik.”