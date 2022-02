Italiaanse priester ‘Don Euro’ vliegt 7 jaar cel in wegens afpersing van collega

Dat Luca Morini geen heilige is, bleek de voorbije jaren veelvuldig. De priester van het Toscaanse stadje Pontasserchio, 2.600 inwoners groot en ten noorden van Pisa gelegen, kwam in opspraak toen bleek dat hij bij allerlei schandalen betrokken was. Het geld waar hij zijn kerkgangers en donateurs voortdurend om vroeg, bleek hij bijvoorbeeld niet te gebruiken voor de kerk maar wel voor juwelen, feestjes en lange nachten in de club. Het leverde hem de naam ‘Don Euro’ op.

Die geldhonger bleef niet beperkt tot zijn stadje, zo is nu gebleken. Hij werd zonet veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7,5 jaar voor het afpersen van voormalig bisschop Giovanni Santucci, die hij gechanteerd zou hebben zodat hij hem honderdduizenden euro’s zou lenen en hem zelfs een nieuw huis kocht. Ook een non beweerde door Morini afgeperst te zijn, al werd hij daarvoor niet schuldig bevonden. Hij werd ook schuldig bevonden aan zich voordoen als iemand anders: hij had zich voorgedaan als een rechter toen hij mannelijke sekswerkers inhuurde.