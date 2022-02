De getuigenissen over grensoverschrijdend gedrag aan de UGent en de VUB zijn geen alleenstaande gevallen. Elk jaar krijgen de Vlaamse universiteiten tientallen meldingen binnen. Machtsmisbruik zit ingebakken in de academische wereld, blijkt ook uit internationaal onderzoek. “Studenten zijn afhankelijk van assistenten en proffen, doctoraatsstudenten van hun promotor. In zo’n hiërarchie is het risico groter.”