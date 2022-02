Vier jonge vrouwen slachtoffer van CO-intoxicatie in Anderlecht

In de Brusselse gemeente Anderlecht zijn in de nacht van donderdag op vrijdag vier jonge vrouwen het slachtoffer geworden van een CO-intoxicatie. Oorzaak was een slecht werkend verwarmingstoestel in de kelder, waardoor de verbrandingsgassen onvoldoende werden afgevoerd en in de flat van de slachtoffers terechtkwamen. Dat meldt de Brusselse brandweer vrijdag.

De hulpdiensten werden omstreeks 2.20 uur opgeroepen, omdat een jonge vrouw in een loft in de Anderlechtse Bronsstraat het bewustzijn had verloren. Toen de ambulanciers ter plaatse kwamen, ging hun CO-melder meteen af. Het slachtoffer werd daarop geëvacueerd, net als de vier andere aanwezigen in de flat.

Zowel het bewusteloze slachtoffer als drie andere aanwezigen werden naar het ziekenhuis overgebracht voor verzorging. De vijfde bewoonster kon ter plekke blijven.

Nazicht door de brandweer leerde dat er inderdaad koolstofmonoxide aanwezig was in de loft. Oorzaak lag bij de verwarmingsketel in de kelder, waar de verbrandingsgassen slecht werden afgevoerd, waardoor ze in de loft van de slachtoffers terechtkwamen.