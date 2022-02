Hoe is dit nu kunnen gebeuren? Die vraag duikt bij velen op na de evacuatie van 17 zorgbehoevende ouderen in een gewezen complex van assistentiewoningen in Geraardsbergen. De Vlaamse Ouderenraad trekt aan de alarmbel. N-VA-parlementslid Lorin Parys vraagt zich af of de overheid wel zorgzaam genoeg is geweest. Volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft de Vlaamse overheid zich niets te verwijten.