Vladimir Poetin aangekomen in Peking voor topontmoeting met Chinese ambtsgenoot Xi Jinping

De Olympische Winterspelen worden vrijdag feestelijk geopend in Peking maar dat is niet de enige gebeurtenis in de miljoenenstad die media-aandacht krijgt. De Russische president is donderdag aangekomen op de luchthaven van Peking en met een groot escorte naar zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping gebracht. De twee bondgenoten hebben een hele waslijst aan onderwerpen om te bespreken en ongetwijfeld zal ook de situatie met Oekraïne op tafel komen. Peking toont begrip voor de houding van Poetin in zijn buurland, maar Xi zal een invasie wellicht afraden zodat de Winterspelen in de spotlights blijven staan.