Diane Broeckhoven, schrijfster van tientallen romans, liep Kaat, moeder van Julie Van Espen, toevallig tegen het lijf. Ze spraken uren en uren, in de zomer van 2019. In de zon, met de kat van Julie op schoot. Er kwam vriendschap, en er kwam dit boek. Dat nu, na het assisenproces, eindelijk de wereld in mag.