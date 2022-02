Agenten treffen naast cannabisplantage ook 52 tarantula’s en meerdere slangen aan in appartement

Agenten van politiezone Brussel Noord (Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-ten-Node) hebben in een flat in Evere een cannabisplantage ontdekt. In hetzelfde appartement waren ook een hele reeks exotische dieren, onder meer slangen en tarantula’s, aanwezig. De beide bewoners werden opgepakt, maar na verhoor vrijgelaten. Dat meldt het Brusselse parket.

Vorige week woensdag 26 januari, was de politie Brussel Noord verwittigd van het feit dat er in een flatgebouw in Evere een sterke cannabisgeur hing. De politie viel daarop het appartement binnen en trof er een plantage van 37 cannabisplanten aan. Daarnaast stootten de agenten ook op 52 tarantula’s, 1 pythonslang, 3 schorpioenen, 4 schildpadden, 2 baardagamen en 16 kevers. Alle dieren werden in beslag genomen, net als de 37 cannabisplanten, 228 gram cannabis, en meerdere lampen die gebruikt werden voor de teelt.

De twee bewoners, vader en zoon, werden opgepakt op verdenking van teelt van verdovende middelen en inbreuken op de dierenwelzijnswetgeving. Ze werden na hun verhoor door de politiediensten vrijgelaten.