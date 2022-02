Dit was Julie Van Espen écht in de ogen van haar moeder: over bizarre eetgewoontes, een opstandige puber en een transformatie na Erasmus-studie

Kaat, de moeder van Julie Van Espen, wil zich op de achtergrond blijven houden. Heel bewust, nog altijd. Liever rouwen in rust. In het boek ‘Je fluistert in mijn oor’ van Diane Broeckhoven vertelt Kaat, de moeder van Julie, wel haar verhaal. Ze deed dat in de maanden na de moord, maar nu pas – na het assisenproces – wordt het boek gepubliceerd. Kaat vertelt er honderduit over haar dochter. Hoe eigenwijs en tegendraads ze kon zijn. Maar vooral: hoe ze sprankelde en op iedereen indruk maken. “Het leek of ze licht gaf.”