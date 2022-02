Goed jaar voor Ferrari laat zich ook voelen bij personeel: liefst 12.000 euro bonus

Vorig jaar produceerde Ferrari een recordaantal van 11.155 auto’s. In tegenstelling tot in 2020 hoefde de fabriek in Maranello niet te worden stilgelegd vanwege lockdowns. Dat maakt de resultaten zo goed dat alle medewerkers in aanmerking komen voor een flinke bonus.

Die bonus bedraagt 11.535,45 euro bruto, maar wie in 2021 niet afwezig is geweest, krijgt nog eens 7 procent meer: 12.392 euro. Het sportmanagement en technisch management krijgt ook wat extra. Volgens Italiaanse media krijgen vier op de vijf medewerkers meer dan 12.000 euro bijgeschreven. Het is de hoogste nous die het bedrijf ooit heeft uitgekeerd.

Een kleine 5.000 euro daarvan hebben ze al als voorschot in 2021 ontvangen, in april wordt de resterende 7.000 euro bruto uitbetaald.