Klein toeristenvliegtuig vermist op IJsland: mogelijk Belg aan boord

De kustwacht op IJsland is met man en macht op zoek naar een vermist vliegtuigje met vier mensen aan boord, onder wie drie buitenlandse toeristen. Het zou gaan om een Amerikaan, een Nederlander en een Belg. Dat schrijven IJslandse en Amerikaanse media. Het vliegtuig verliet donderdagochtend de luchthaven van de IJslandse hoofdstad Reykjavik. Gevreesd wordt dat het in een meer is neergestort.

“De vluchtomstandigheden waren goed. We hebben geen nood- of waarschuwingsberichten van de piloot ontvangen. Wat er gebeurd is, is voor iedereen een groot raadsel”, zegt Asgeir Erlendsson, woordvoerder van de IJslandse kustwacht die de zoekactie op voet volgt.

Vrijdagmidddag kwamen speciale eenheden ter plaatse met een minionderzeeër. Daarmee zal nu in het meer van Pingvellir worden gezocht naar eventuele wrakstukken. Ook zijn drones ingezet om over de regio te vliegen. Met boten wordt op het water naar eventuele sporen gezocht.

Het nationaal park waar het meer van Pingvellir ligt is een van de drie nationale parken van IJsland en staat op de Werelderfgoedlijst van Unesco. Het is een trekpleister voor toeristen. In de zomer is het ook een paradijs voor duikers en snorkelaars. Donderdag waren de laatste gsm-signalen van een van de inzittenden in die omgeving opgevangen. Vandaar dat de zoektocht zich rond die regio concentreert.

Het vliegtuigje, een Cessna C172 was donderdag om 10.30 uur lokale tijd vertrokken en zou over de Golden Circle vliegen, een populaire trekpleister in het land.

Piloot Harald Diego was vroeger lijnpiloot en richtte nadien het bedrijf Volcano Air Iceland op dat onder meer toeristische vluchten maakt. Normaal duurt zo een vlucht een uurtje of twee. Maar toen de Cessna na de middag nog altijd niet terug was en er geen contact kon worden gelegd met de piloot, werd alarm geslagen.

Zoektocht

Er zijn momenteel twee helikopters van de kustwacht, kleine privévliegtuigen en ongeveer 500 reddingswerkers ingezet om het vliegtuig en de vier inzittenden te vinden. Ze moeten een moeilijk en besneeuwd gebied in het zuidwesten van het eiland doorzoeken en over een paar uur is het al donker en moet de zoektocht worden gestaakt..

Gehoopt wordt dat het vliegtuig ergens op het vast land is neergekomen, dan is er misschien nog hoop voor de inzittenden. Maar naargelang de tijd verstrijkt, slinkt die hoop sowieso.

“Aangezien er vanuit de lucht geen sporen van het toestel te zien zijn, vrezen we voor het ergste scenario namelijk dat het vliegtuigje in het meer is neergestort”, zegt een politiewoordvoerder.

Mogelijk Belg en Nederlander aan boord

Aan boord van de Cessna zaten een IJslandse piloot, een vijftiger, en drie buitenlandse toeristen. Vermoedelijk gaat het om een Amerikaan, een Nederlander en een Belg. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan voorlopig nog niet bevestigen dat er effectief een Belg aan boord zat.

Maar bij Volcano Air Iceland klinkt het dat wie mee wil vliegen zijn of haar persoonlijke gegevens moet achterlaten. Dus weet men zeer goed wie er aan boord is. Zo lang de inzittenden niet gevonden zijn, wordt er niet gecommuniceerd over identiteiten of nationaliteiten.