Jonge mecanicien raakt klem in machine en overlijdt

Een jonge mecanicien uit Oudenaarde is vrijdagochtend rond 6.30 uur omgekomen bij een arbeidsongeval. Dat gebeurde In tapijtenfabriek Associated Weavers in de industriezone Klein Frankrijk in Ronse, aan de gewestweg N48, waar de twintiger werkte.

Het noodlottige ongeval gebeurde in een van de hallen aan de achterkant van het gebouw van de tapijtenfabriek. De brandweer werd opgeroepen met de vraag om iemand te komen bevrijden die geklemd was geraakt in een machine. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog niet duidelijk, maar de werknemer overleefde het incident niet.

Het parket stapte vrijdagvoormiddag af en ook de arbeidsinspectie kwam langs voor de nodige vaststellingen, om te onderzoeken hoe het arbeidsongeval precies is kunnen gebeuren. Op het middaguur werd het lichaam van de twintiger vrijgegeven en overgebracht naar het mortuarium.

Activiteiten stilgelegd

De medewerkers van het slachtoffer zijn zwaar onder de indruk van het tragisch ongeval. In de hal waar de feiten plaatsvonden, liggen de activiteiten stil. De directie wilde niet meteen reageren en bekommert zich in eerste instantie om de familie van het slachtoffer.

Associated Weavers, gemeenzaam bekend als AW, is een belangrijke producent van zogenaamd getuft kamerbreed tapijt in Europa. De hoofdzetel bevindt zich in Ronse in de industriezone Klein Frankrijk. Het bedrijf stelt 630 personeelsleden tewerk en produceert en verkoopt maar liefst 26 miljoen vierkante meter tapijt per jaar, goed voor een omzet van 172 miljoen euro. AW exporteert naar meer dan 55 landen en beschikt over verkoopkantoren in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.