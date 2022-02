Spuit 2 keer gebruikt voor kindervaccinatie: medewerkers vaccinatiecentrum niet vervolgd

De twee medewerkers van het vaccinatiecentrum in het Oost-Vlaamse Evergem tegen wie een onderzoek liep voor onopzettelijke slagen nadat met een gebruikte lege spuit in de arm van een kind geprikt werd, worden niet strafrechtelijk vervolgd. Dat vernam Belga uit goede bron en het bericht wordt bevestigd door het Oost-Vlaamse parket, dat stelt dat de twee een sanctie kregen van het vaccinatiecentrum.

Het vaccinatiecentrum Hoge Wal in Evergem was op zaterdag 8 januari gestart met de vaccinatiecampagne van kinderen van 5 tot 11 jaar, en het incident gebeurde op de eerste dag. Een vaccinator had een gebruikte spuit in de box met vaccins gestopt. Een collega zette de gebruikte kindernaald in de arm van een ander kind en merkte toen pas op dat het om een leeg vaccin ging. De betrokken vaccinatoren werd onmiddellijk op non-actief gezet.

Het Oost-Vlaamse parket startte na het incident een onderzoek voor onopzettelijke slagen. “De betrokken personen werden uitgebreid verhoord en geconfronteerd met de vaststellingen. Een medewerker verklaarde dat het om een misplaatste grap ging, en dat hij de reeds gebruikte spuit had klaargelegd om hiermee een andere medewerker die de spuit moest toedienen, te foppen. Hij verklaarde geen intentie te hebben gehad om iemand kwaad te berokkenen. De medewerker die de spuit bij het 11-jarig meisje zette, stelde pas bij het toedienen van de spuit vast dat deze reeds gebruikt was”, zegt het parket.