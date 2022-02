Bayern-voorzitter Karl-Heinz Rummenigge opgenomen in Italiaanse Hall of Fame

De Duitse ex-international en voormalige voorzitter van Bayern Karl-Heinz Rummenigge is opgenomen in de Hall of Fame van het Italiaanse voetbal, zo maakte de Italiaanse voetbalfederatie FIGC vrijdag bekend.

De Italiaanse Hall of Fame bestaat al sinds 2011. In de categorie voor buitenlandse spelers werden eerder al onder meer Michel Platini, Diego Maradona en Marco van Basten opgenomen. Rummenigge kwam in Italië tussen 1984 en 1987 voor Inter uit.

“Ik denk nog graag terug aan mijn tijd bij Inter. Dat heeft mij toen als voetballer, maar ook als mens gevormd”, klinkt het bij de 66-jarige Duitser. “Wij voelden ons daar toen thuis en ik zal Italië voor altijd in mijn hart dragen.”

Naast Rummenigge worden dit jaar ook de wereldkampioenen van 2006 Alessandro Nesta en Antonio Conte opgenomen in de Hall of Fame. De Deense Milan-verdediger Simon Kjaer krijgt een bijzondere prijs voor zijn heldhaftige optreden vorige zomer, toen zijn ploegmaat Christian Eriksen tijdens een EK-duel neerzeeg met een hartstilstand.