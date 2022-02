Vlaamse regering wil energiefactuur verlagen door 1,2 miljard euro “te halen bij overgesubsidieerde grote zonnepaneleninstallaties”

De Vlaamse regering had vrijdag de pers bijeen geroepen om enkele beslissingen van de ministerraad toe te lichten. Het meest opvallende daarbij is misschien wel het akkoord over de aanpak van de overmatige subsidiëring van groene stroomcertificaten.

“De energieprijzen swingen, zoals u weet, de pan uit als gevolg van ontwikkelingen op de internationale markten. Veel Vlamingen maken zich – terecht – zorgen dat ze letterlijk en figuurlijk in kou dreigen te komen”, zei Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). “Als Vlaamse regering beschikken wij niet over de hefbomen om de energiefactuur op korte termijn naar beneden te krijgen. Het enige dat wij kunnen doen, is ervoor zorgen dat een aantal heffingen geschrapt worden. Maar dat ziet de consument pas na verloop van tijd op zijn factuur. Wonderen op korte termijn kunnen we jammer genoeg niet verrichten en gaan we dan ook niet beloven.” Wel pleit de minister-president voor structurele oplossingen die de factuur op lange termijn zullen doen dalen. “Vandaag hebben we beslist om in één keer 1,2 miljard euro uit de elektriciteitsfactuur van alleenstaanden, gezinnen, zelfstandigen en KMO’s te schrappen.”

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) lichtte verder toe hoe de Vlaamse regering dat wil doen. Zo verduidelijkte zij dat er binnen de Vlaamse regering een akkoord bereikt is om de komende jaren ongeveer 1,2 miljard euro minder groenestroomcertificaten uit te betalen aan grote investeerders in zonnepaneelinstallaties die overgesubsidieerd werden door beslissingen uit het verleden en bijgevolg al zeer goed terugverdiend zijn. Het zou gaan om zo’n 1.200 installaties van ongeveer tweehonderd investeerders. Het gaat om installaties van voor 2013, waarvan de groenestroomcertificaten nog niet gekoppeld zijn aan de energieprijs.

“Met gezond boerenverstand vermijd je torenhoge subsidies. De factuur van alleenstaanden, gezinnen en ondernemers mag geen jackpot zijn voor de oversubsidiëring van een handvol grote zonnepaneelinstallaties. Dit gaat om rechtvaardigheid. Kosten uit de factuur halen om ze via de belastingen opnieuw te innen, is mensen blaasjes maken. Daarom gaan wij de centen voor het eerst halen waar ze te vinden zijn: bij de overgesubsisideerde grote zonnepaneelinstallaties.”

Juridisch sterk

Demir werkt het initiatief de komende maanden verder uit in regelgeving en gaat ook de Raad van State om advies vragen. De regering maakt zich sterk dat ze daarmee juridisch sterk in haar schoenen staat. Bedrijven zouden immers wel eens procedures kunnen opstarten omwille van een mogelijke inbreuk op verworven rechten.

De regering kondigde vrijdag daarnaast aan dat er 44 miljoen euro middelen uit het klimaatfonds zullen worden ingezet in de renovatie- en energiestrategie. “Want daar ligt op lange termijn natuurlijk de echte oplossing om op energie te besparen”, aldus Jambon. “Daarom ook gaan we een aantal renovatiepremies dit jaar al gevoelig verhogen.” De exacte maatregelen worden pas de komende weken bepaald.

Sociale woningen, bestuur in Vlaanderen en coronacrisis

Verder werden vrijdag op de persconferentie van de Vlaamse regering ook nog enkele andere akkoorden toegelicht. Zo vertelde Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) dat Vlaanderen zal ingedeeld worden in vijftien referentieregio’s. Veertien daarvan lagen eerder al vast, nu werd beslist dat de volledig provincie Limburg de vijftiende zal worden.

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) lichtte toe dat de compensatie voor de kosten die grote bedrijven moeten maken om CO2 uit te stoten strenger wordt gemaakt. En zei Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) dat er een grondige hervorming komt binnen de sociale woonmarkt.

Aan het einde van de persconferentie kondigde Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) ook nog aan dat 12- tot 17-jarigen binnenkort toch een boosterprik zullen krijgen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Dat zal op vrijwillige basis gebeuren.

